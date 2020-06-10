Правительственная комиссия по законотворчеству одобрила проект закона о выделении жилья жертвам советских репрессий

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила проект закона о выделении жилья жертвам советских репрессий, несмотря на серьезные замечания к документу.

Закон о праве пострадавших от советских властей на бесплатное жилье, появился почти 30 лет назад. Как пишет издание Коммерсант, в 2005 ответственность за его исполнение спустили в регионы и самые жесткие условия установила Москва. Квартиры репрессированные могли получить только если нет другой площади и будучи малоимущими, кроме того , необходимо было проживать в городе не менее 10 лет. В 2019 году Конституционный суд постановил изменить нормы закона, но правки, внесенные Минстроем, фактически оказались формальными. Пропал только пункт о 10 годах проживания. На этапе общественного обсуждения закон получил 130 отрицательных отзывов, его критиковала в том числе омбудсмен Татьяна Москалькова, но в льготную очередь жертв репрессий помещать все равно не стали, равно как и установить конкретные сроки получения квартир. Если закон примут, то дожить до этого дня пожилым людям будет очень сложно.



Проект передан председателю комиссии по законотворческой деятельности вице-премьеру Дмитрию Григоренко и в ближайшие дни должен поступить в правительство.