108,5 млн бюллетеней будет изготовлено для голосования по поправкам в Конституцию

Как сказала сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, в полном объеме бюллетени готовы уже в 52 российских регионах. Памфилова заверила, что ограничений для журналистов на голосовании не будет.

В этом году в Москве и Нижегородской области также будет проводиться досрочное электронное голосование по поправкам. На сегодняшний день в столице, как сказали Эху в мэрии, зарегистрировались 400 тысяч москвичей.