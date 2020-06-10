Более двухсот человек с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки

В свою очередь число выздоровевших по официальным данным превышает число заразившихся.

За прошедший день по всей стране умерли двести шестнадцать человек с COVID-19. Больше всего, это пятьдесят шесть, в Москве. За ней идут Санкт-Петербург и Подмосковье. В последний раз на таком уровне смертность была почти две недели назад, двадцать девятого мая.

В свою очередь новые случаи коронавируса нашли почти во всех регионах России. Всего их около восьми тысяч четырехсот. Активнее всего болезнь распространяется в столице и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Нижегородской областях.

При этом, по официальным данным, выздоровели за последний день более десяти тысяч пациентов, то есть больше, чем заболели. Получается, что из почти полумиллиона человек с коронавирусом выздоровела примерно половина.

По данным университета Джонса Хопкинса всего в мире сейчас более семи миллионов заболевших. Россию исследователи ставят на третье место по количеству случаев коронавируса, сразу после Бразилии и Соединённых Штатов.