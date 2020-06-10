Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию

Более 400 тысяч жителей Москвы подали на сегодняшний день заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом «Эху» сказали в столичной мэрии. Запись открыта до двух часов дня 21 июня. Проголосовать можно будет с 10 утра 25 июня на специальном портале, который создал Центризбирком.

Как рассказали накануне в столичной администрации, до 21 числа можно отозвать свою заявку, если по каким-то причинам проголосовать в электронном формате не получается. О своем статусе сами заявители узнают 24 июня.