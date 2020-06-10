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11:32, 10 июня 2020

Международный Институт экономики и мира: Пандемия коронавируса может привести к росту напряженности в мире

Последствием распространения инфекции также станет политическая нестабильность, ухудшение социально-политической обстановки, — говорится в докладе организации, штаб-квартира которой располагается в Австралии.
Институт уже 14 лет высчитывает так называемый «глобальный индекс миролюбия» и эти показатели последние 10 лет непрерывно снижаются. Этому, по данным авторов доклада, способствует рост гражданских беспорядков, терроризм и не стихающие внутренние конфликты.



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