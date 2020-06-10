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11:32, 10 июня 2020

Мосгорсуд уже во второй раз отказался принимать позицию Верховного суда по делам об одиночных пикетах

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Накануне инстанция отказалась освобождать активиста Дмитрия Петрова, который получил 15 суток ареста за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Петрова признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций.
Верховный суд ранее разъяснял, что административная ответственность может наступать лишь при условии, что участники одиночных пикетов проводят акции одновременно и близко друг от друга.



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