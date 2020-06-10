Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Накануне инстанция отказалась освобождать активиста Дмитрия Петрова, который получил 15 суток ареста за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Петрова признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций.
Верховный суд ранее разъяснял, что административная ответственность может наступать лишь при условии, что участники одиночных пикетов проводят акции одновременно и близко друг от друга.
Мосгорсуд уже во второй раз отказался принимать позицию Верховного суда по делам об одиночных пикетах
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Накануне инстанция отказалась освобождать активиста Дмитрия Петрова, который получил 15 суток ареста за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Петрова признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций.