Прокуратура Швеции прекратила расследование убийства премьер-министра страны Улофа Пальме

Политик был застрелен в 1986 году, но дело так и осталось нераскрытым.

Следствие по делу об убийстве Улофа Пальме прекращено из-за смерти главного подозреваемого, дизайнера Стига Энгстрёма, больше известного как «скандиа-мен». Изначально полиция рассматривала его как свидетеля. О прекращении следствия на онлайн пресс-конференции в Стокгольме рассказал главный прокурор Кристер Петерсон, пояснив, что предполагаемому убийце все равно не получится предъявить обвинения. Тем не менее, прокуратура считает, что преступление совершил именно Энгстрём – по словам Петерсона, свидетели видели дизайнера на месте убийства, а сам подозреваемый во время допросов путался в показаниях. Предполагаемым мотивом следствие считает неприязнь к левым убеждениям политика, передает агентство «Интерфакс».

Убийство премьер-министра Улофа Пальме было совершено в феврале 1986 года. Политик с женой возвращался из кинотеатра без охраны и был застрелен на улице неизвестным. Супруга Пальме Лисбет получила ранения, но выжила. Энгстрём был одним из свидетелей по делу и не раз давал показания, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Дизайнер покончил с собой в 2000 году.

Убийство Улофа Пальме считается одним из самых громких преступлений в современной Швеции. В СМИ появлялись десятки различных версий убийства, в том числе о причастности к нему курдов и югославских спецслужб.