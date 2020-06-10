Клинцевич разделяет опасения Патрушева по поводу попыток Запада дестабилизировать обстановку в РФ перед голосованием

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич разделяет опасения секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, Запад через некоммерческие организации попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. Об этом сенатор сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я Патрушева понимаю и полностью поддерживаю. Это действительно так. Сегодня в НКО есть большое количество людей, которые искренне верят в свою правоту и не согласны с какими-то нашими недостатками, а есть лица, которые это делают за деньги, ловко и профессионально манипулируя общественным сознанием и комплексом существующих в стране внутренних проблем», — сказал Ф.Клинцевич.

По словам сенатора, «зачастую на основании реальных фактов ловко замешиваются фейковые вещи». «И эта ложь усиливает то, что действительно есть, с чем мы боремся. Поэтому надо ни в коем случае не допустить дестабилизации обстановки и расшатывания всей России», — заключил Ф.Клинцевич.