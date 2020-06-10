Столичная прокуратура проследит за тем, как актёр Михаил Ефремов соблюдает условия домашнего ареста

Эту меру пересечения ему вчера вынес суд после аварии со смертельным исходом в центре Москвы.



Михаилу Ефремову нельзя выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, общаться разрешено только с близкими, а также адвокатами и следователями. В случае нарушения домашний арест могут заменить заключением в СИЗО. Меру пресечения актёр, по словам источника агентства ТАСС, близкого к следствию, решил не обжаловать, поскольку с ней согласен. В пресс-службе столичного управления ФСИН сказали, что контролировать соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста будут с помощью электронного браслета.

Прокуратура Центрального округа Москвы проследит, чтобы нарушений не было, передаёт агентство. Между тем информированный источник Интерфакса сообщил, что Ефремова ждет психиатрическая экспертиза. Напомню, вчера актёра допросили и вечером Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца. К этому привела авария на Смоленской площади в начале недели. Нетрезвый актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже умер в больнице. Ефремов вину признал, ему грозит до 12 лет колонии.

Вдова погибшего отказалась идти на мировую с Михаилом Ефремовым. Она также сообщила в эфире Первого канала, что представители актёра после ДТП с ней не связывались.