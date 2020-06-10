Американская телекомпания HBO Max убрала из сервиса фильм «Унесенные ветром»

Это было сделано на фоне массовых антирасистских протестов, которые продолжаются в США с конца мая.

Оскароносная картина «Унесенные ветром» 1939 года больше не доступна для просмотра на стриминговом сервисе HBO Max, сообщает газета Wall Street Journal. В компании это объяснили борьбой с расизмом. Там отметили, что позже ленту могут вновь вернуть в каталог, но ее сопроводят примечании о том, что в фильме затрагиваются «противоречивые темы».

Фильм «Унесенные ветром» по одноименному роману Маргарит Митчелл стал первой в мировом кинематографе цветной полнометражной лентой. Он собрал в прокате рекордные 3,5 миллиарда долларов и получил 8 Оскаров, один из них вручили афроамериканской актрисе Хэтти Макдэниел, сыгравшей чернокожую служанку Мамушку. События картины разворачиваются на фоне гражданской войны в США. Фильм долгое время подвергался критике за романтизацию рабства. Решение о том, чтобы убрать «Унесенные ветром» из стримингового сервиса было принято на волне массовых протестов против расизма и полицейского произвола, которые начались в США после гибели афроамериканца из-за действий полицейского во время задержания. Выступления продолжаются уже почти две недели.

Ранее телеканал Paramount Network отказался от показа нового сезона сериала «Полицейские», который правозащитники уже давно критиковали за «унижающее человеческое достоинство изображение чернокожих американцев».