Патрушев: Российские НКО получили за последние пять лет от Запада официально 4 миллиарда рублей

Неофициально эта цифра гораздо выше, — уверен секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Деньги поступают, в том числе, для раскачивания общественно-политической ситуации в стране, — сказал Патрушев газете «Аргументы и факты».

В то же время он подчеркнул, что в результате реализации решений Совбеза, антироссийская деятельность некоторых организаций была остановлена, — названий этих структур Патрушев не привел.

Также секретарь Совбеза уверен, что Запад использует подконтрольные СМИ для дискредитации российского руководства и вмешательства в выборы. Какие именно СМИ, не уточняется.