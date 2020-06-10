В эти группы вошли как военнослужащие, так и гражданские лица. Сейчас им предстоит пройти полное медицинское обследование, а также двухнедельный карантин.
С сегодняшнего дня гражданские добровольцы находятся в госпитале имени Бурденко, где их состояние ежедневно будут контролировать врачи.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что клинические испытания вакцины продлятся до конца июля.
Министерство обороны России отобрало две группы добровольцев для участия в испытаниях вакцин от коронавируса
В эти группы вошли как военнослужащие, так и гражданские лица. Сейчас им предстоит пройти полное медицинское обследование, а также двухнедельный карантин.