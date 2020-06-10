Министерство обороны России отобрало две группы добровольцев для участия в испытаниях вакцин от коронавируса

В эти группы вошли как военнослужащие, так и гражданские лица. Сейчас им предстоит пройти полное медицинское обследование, а также двухнедельный карантин.

С сегодняшнего дня гражданские добровольцы находятся в госпитале имени Бурденко, где их состояние ежедневно будут контролировать врачи.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что клинические испытания вакцины продлятся до конца июля.