Источник ТАСС: Михаил Ефремов не будет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

Прокуратура Москвы намерена проконтролировать, чтобы актер Михаил Ефремов соблюдал условия домашнего ареста. Также ведомство намерено следить за своевременностью действий ответственных должностных лиц, — сказала представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Накануне вечером таганский суд Москвы избрал меру пресечения актеру, которого обвиняют в смерти человека из-за ДТП в центре Москвы. В момент аварии, как говорят в полиции, Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.