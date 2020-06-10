Интернет-видеосервис НВО убрал из эфиров драму «Унесенные ветром»

Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, картину с участием Вивьен Ли и Кларка Гейбла уже долгое время подвергали критике за то, что она романтизирует рабство. Сейчас решение убрать ленту принято на фоне анти-расистских протестов в Штатах.

Фильм о событиях гражданской войны в США, который получил восемь премий «Оскар» могут вернуть для показа, но с примечаниями о содержании противоречивых тем.