Временный забор, выстроенный перед Белым Домом в связи с протестами, сегодня должны начать демонтировать

Временный забор, выстроенный по периметру площади Лафайет перед Белым Домом в связи с протестами, сегодня должны начать демонтировать. Но разные ведомства дают противоречивую информацию на этот счет.

Сначала, когда протесты против убийства Джорджа Флойда только набирали силу, дорогу перед Белым Домом, которая когда-то была проезжей, но давно превратилась в место постоянных локальных протестов, огородили забором, так что к забору Белого Дома было не подойди. Затем Президент США Дональд Трамп возвел высокий металлический забор вокруг площади Лафайет перед Белым Домом,, которого там никогда не было, — таким образом, расстояние между протестующими и резиденцией президента увеличилось до двухсот метров. Потом периметр обнесли бетонными блоками. А затем протестующие, которых с момента жесткого разгона мирной демонстрации перед площадью Лафайет в прошлый понедельник стало только больше, превратили забор Трампа в мемориал Джорджу Флойду и украсили его различными лозунгами против расизма, полицейского произвола и социальной несправедливости.

10 июня забор обещали начать демонтировать. Но Национальная парковая служба США, в ведении которой находится площадь Лафайет, заявила, что все еще ведет переговоры с Секретной Службой президента и что сегодня забор начнут демонтировать, частично, только с южной стороны белого дома, противоположной площади Лафайет.

Демократы Конгресса США направили запрос в надзорный орган с требованием проверить, не нарушила ли Национальная Парковая служба конституционное право американцев на мирный протест, огородив забором Площадь Лафайет.