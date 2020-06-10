Производитель аппаратов ИВЛ Авента М начал отзывать оборудование из российских больниц для дополнительной проверки

Аппараты ИВЛ этой марки были изготовлены концерном радиоэлектронные технологии, входящим в систему Ростеха на уральском приборостроительном заводе. В мае два из них загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, что привело к гибели, в общей сложности, 6 пациентов. Эксплуатация Авенты-М была приостановлена и теперь устройства пройдут дополнительную проверку, как по месту производства, так и в больничных условиях под контролем врачей.

Сообщается, что в ходе испытаний будут моделировать внештатные ситуации и создавать повышенные нагрузки. Как сообщает Лайф.ру, Уральский приборостроительный завод получил заказов на 14 миллиардов рублей и в больницы по всей стране могли попасть более 10 тысяч аппаратов Авента-М. В мае на предприятии сменился директор, но в администрации уверяли, что с возгоранием приборов это не связано.

Следственный комитет сейчас проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе.