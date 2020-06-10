Смертность в российской столице по итогам прошлого месяца может оказаться заметно выше, чем в предыдущие годы

Об этом Эху рассказали источники, знакомые со статистикой в столичных ЗАГСах.

15700 человек скончались в столице в течение мая. Рост по сравнению с предыдущими тремя годами составил почти 57%. Подобный уровень смертности отмечался в столице в последний раз в августе 2010 года, когда в городе несколько дней стояла сильная жара, а также дым от горящих торфяников. Такой рост можно было бы объяснить эпидемией коронавируса, но если верить официальной статистике, цифры должны быть значительно ниже. Ранее ряд СМИ, в том числе и иностранных – газеты Financial Times и New York Times – писали о том, что данные, предоставляемые российскими властями о количестве скончавшихся больных коронавирусом могут быть занижены.

Их выводы были основаны на сравнении информации из ЗАГСов. Эти публикации стали причиной дипломатического скандала и поводом для проверки Роскомнадзором. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень смертности от инфекции в России действительно в 7 раз меньше общемировой – никто этими данными не манипулирует. А теперь и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN объяснил низкое количество летальных исходов тем, что в России заразившихся просто эффективнее лечат.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге уровень смертности в мае вырос на треть по сравнению с предыдущем годом. Напомним, что Россия находится на третьем месте в мире по числу заболевших, которое приближается к 500 тысячам.