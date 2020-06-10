Российский бизнес просит льготы из-за расходов на тестирование работников

Обследование сотрудников на коронавирус обходится крупному предприятию в среднем в пять миллионов рублей в месяц, — пишет газета «Коммерсантъ».

Производители продуктов и товаров повседневного спроса попросили правительство вычесть траты на обследование из доходов. В свою очередь, Российский Союз промышленников и предпринимателей выступил за ограничение стоимости тестов в аккредитованных лабораториях.