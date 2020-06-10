Более полутысячи чиновников уволены в Судане

Среди них есть и высокопоставленные должностные лица. Решение было принято из-за их связей со свергнутым президентом Омаром аль-Баширом.

Местный комитет по борьбе с коррупцией считает, что этот шаг поможет не только ликвидировать следы прежнего режима. Он направлен и на борьбу с преступлениями в исполнительной ветви власти, — передает турецкое агентство «Анадолу». Кроме того, власти конфисковали самолет и 15 компаний, которыми владели члены бывшей правящей партии Судана.

Президент Омар аль-Башир был свергнут в результате военного переворота больше года назад.