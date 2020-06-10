Бывший работник французской компании «Интерпарфюм» отсудил у работодателя 50 тысяч евро

Суд согласился с тем, что отсутствие загруженности на работе и скука плохо сказались на психологическом и физическом состоянии сотрудника, — пишет газета Фигаро.

Шесть лет назад у истца обнаружили эпилепсию, полгода он проходил лечение, а после компания уволила его за отсутствие на работе. Однако сам сотрудник считал, что его заболевание был связан с условиями труда.