Бывший работник французской компании «Интерпарфюм» отсудил у работодателя 50 тысяч евро

Суд согласился с тем, что отсутствие загруженности на работе и скука плохо сказались на психологическом и физическом состоянии сотрудника, — пишет газета Фигаро.
Шесть лет назад у истца обнаружили эпилепсию, полгода он проходил лечение, а после компания уволила его за отсутствие на работе. Однако сам сотрудник считал, что его заболевание был связан с условиями труда.
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Суд согласился с тем, что отсутствие загруженности на работе и скука плохо сказались на психологическом и физическом состоянии сотрудника, — пишет газета Фигаро.