Песков: Низкие показатели смертности от коронавируса в России связаны с эффективностью системы здравоохранения

Это сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отверг подозрения в манипуляции со статистикой.

В интервью американскому телеканалу CNN Песков также сказал, что большое количество выявленных случаев заражения объясняется массовым тестированием на заболевание.

Ранее в западной прессе появлялись публикации, где говорилось о том, что официальная статистика смертности от коронавируса в России может быть занижена.