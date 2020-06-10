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09:04, 10 июня 2020

Суд Зальцбурга приговорил бывшего полковника вооруженных сил Австрии к 3 годам заключения за шпионаж в пользу России

Присяжные признали, что военный был завербован в 1988 году и больше 25 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию об австрийской армии – данные об авиации, артиллерийских системах, характеристики высокопоставленных офицеров, а также о ситуации с мигрантами. Все это пересылалась с помощью спутниковой связи и зашифрованными письмами. Сторона защиты уверяла, что никакой деятельности он не вел, а просто делился по дружбе тем, что можно было найти в открытых источниках, но при этом согласно обвинительному заключению, он получил больше 200 тысяч долларов за все время.

Бывшему офицеру зачли срок предварительного заключения и освободили из-под стражи. Это дело вызвало дипломатический скандал. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся недопустимым, а министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил коллег в мегафонной дипломатии и посетовал, что ситуацию не решили по дипломатическим каналам.

МИД Австрии объявил в розыск Игоря Зайцева, который якобы и склонил экс-военного к шпионажу.



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