КС: Проводить митинги вне специальных мест можно, только если организаторы доказали непригодность таких точек

Об этом говорится в определении Конституционного суда по жалобе жителей Самарской области. На документ обратило внимание ВВС.

По мнению некоторых экспертов это означает, что фактически в России оставили возможность проводить акции протеста лишь в так называемых Гайд-парках.

Суд лишь подтвердил действующую норму закона о митингах 8-летней давности, — сказал «Эху» руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

Позицию суда, по мнению Глухова, власти будут трактовать таким образом, чтобы организаторы митинга обязательно указывали в уведомлении, зачем им требуется проводить акции именно в том месте, которое они выбрали.