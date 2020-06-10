Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в РФ перед голосованием по поправкам в конституцию

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил страны Запада в попытках дестабилизировать ситуацию в стране перед голосованием по поправкам в конституцию и осенними выборами.

В российских регионах страны Запада, по мнению Патрушева, намерены спровоцировать националистические и сепаратистские настроения. Сделать это как считает секретарь Совбеза, США и их партнеры по блоку НАТО попытаются с помощью некоммерческих неправительственных организаций, стимулируя активность независимых профсоюзов, рассказал Патрушев газете Аргументы и факты. Организовать прямые контакты с деструктивными по утверждению секретаря Совбеза силами внутри России Западу должна помочь Прибалтика.

Он также сообщил, что на Россию хотят увеличить информационное давление перед голосованием по поправкам в основной закон первого июля и сентябрьскими выборами разного уровня в регионах с целью цитата «размывания духовно-нравственных и культурно-стоИческих ценностей». Главная задача как считает Патрушев расколоть российское общество и навязать ценности выгодные западным странам. Госдепартамент США и Фонд Сороса Патрушев назвал одними из координаторов деструктивной деятельности на территории России. По версии секретаря Совбеза Запад сейчас также подыскивает кандидатов на роль внесистемной оппозиции.

Патрушев также назвал очень своевременными поправки в конституцию, которые касаются суверенитета, территориальной целостности и недопустимости вмешательства во внутренние дела России.