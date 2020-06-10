Конституционный суд: Митинги в России должны проходить в специально отведенных для этого местах

Если организаторы хотят выйти с протестом на другую площадку, они должны доказать, что изначально предложенное им не подходит.

На определение КС обратило внимание ВВС. Поводом стала жалоба жителей Самарской области, которым власти отказали в праве провести митинг в центре города.

По федеральному закону до сих пор проводить акции можно было либо в так называемых Гайд-парках, либо на любых других точках, если заявка согласована с властями.

Ранее Конституционный суд признавал в своих решениях, что чиновники должны обеспечивать участникам митингов возможность собраться в том месте, которое избрали организаторы.