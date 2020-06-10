С сайта дистанционного электронного голосования по Конституции удалили агитацию за поправки

Публикации исчезли из раздела «Новости» и «Мнения» – рассказали активисты кампании «Нет!». Они выступают против поддержки поправок, поскольку считают. Что их главная задача в том, чтобы позволить Владимиру Путину как можно дольше оставаться у власти.

Именно участники этой кампании пожаловались в ЦИК на агитацию на сайте. Центризбирком, по словам авторов жалобы, создал сайт для дистанционного голосования и поэтому не имеет права агитировать на этом интернет-ресурсе.