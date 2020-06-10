Патрушев: Запад пытается расколоть российское общество в преддверии голосований по поправкам в Конституцию

В этом уверен глава Совета безопасности России Николай Патрушев.
В ближайшее время ожидается активизация работы через имеющиеся у западных стран возможности, — сказал Патрушев газете Аргументы и факты.
В регионах такая деятельность ведется через некоммерческие неправительственные организации. Секретарь Совбеза уверен, что такие структуры хотят спровоцировать националистические сепаратистские настроения.
Дополнительный акцент в деструктивной работе, по версии Патрушева, сделан на поддержку альтернативных профсоюзных организаций.
Кроме того, секретарь Совбеза сказал, что сейчас Запад подбирает кандидатов на роль лидеров внесистемной оппозиции.