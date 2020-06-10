В Бельгии снесли памятник королю Леопольду II в рамках борьбы с расизмом

Это было сделано на фоне протестов, развернувшихся в США, а потом и во многих других странах.

Власти города Антверпен демонтировали статую правителя Леопольда II, при котором в конце XIX века произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго. Это сделали после того, как тысячи бельгийцев вышли на улицы в поддержку движения Black lives matter. Ночью неизвестные сначала испачкали памятник красной краской, а потом подожгли его, пишет газета Politico. В мэрии города сообщили, что статую восстановят, и не исключено, что она вернется на постамент, но с большей вероятностью – окажется в музее. Ранее свои подписи под онлайн-петицией за снос памятника поставили десятки тысяч человек.

Ее авторы пишут: «Герой для одних, палач – для других. За 23 года Леопольд II убил миллионы жителей Конго, ни разу не побывав в стране». Он использовал их как рабскую силу для добычи полезных ископаемых. К населению применяли жесточайшие репрессии и наказания, вплоть до отсечения кисти руки за невыполнения работ, сжигались селения, опустошались целые районы. По подсчетам историков, тогда численность населения Конго уменьшилась почти вдвое.

Масштабное протестное движение сначала в США, а потом и в других странах, началось после того, как в Соединенных Штатах из-за действий полицейского во время задержания погиб афроамериканец