В Москве суд рассмотрит сегодня жалобу на приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру

Он осужден по обвинениям в мошенничестве и получении взяток.

Законность приговора Вячеславу Гайзеру сегодня должны оценить во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Ровно год назад, бывшего губернатора Коми осудили на одиннадцать лет колонии строгого режима по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. В Замоскворецком суде Москвы заключили, что бывший губернатор Коми вместе со своим заместителей Алексеем Черновым в 2010-ом году незаконно присвоили себе акции Зеленской Птицефабрики. Также их признали виновными в получении взяток на общую сумму почти в двести миллионов рублей и в присвоении средств Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми на сумму около шестидесяти семи миллионов.

Сам Гайзер вины не признаёт. Минувшей осенью он уже пытался обжаловать этот приговор в Московском городском суде. Тогда наказание оставили без изменений.

Всего по делу Гайзера проходили тринадцать человек. Среди них был и другой бывший глава Коми Владимир Торлопов, который получил шесть с половиной лет колонии.