Генсек ООН: Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продовольствия из-за пандемии

Об этом предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Число людей, которым не хватает еды, стремительно возрастает, объявил генеральный секретарь ООН. По его словам уже сейчас голодает больше 800 миллионов человек и пандемия коронавируса только ухудшает ситуацию. Кроме того у более 140-ка миллионов детей в первые годы в основном из-за недоедания происходит задержка в росте, обеспокоен Антониу Гутерриш. Серьёзную проблему с нехваткой продовольствием он призвал решать незамедлительно. Для этого страны должны признать важнейшей систему питания, поддержать производителей и дистрибьютеров продовольственных товаров.

Властям необходимо усилить поддержку производства продуктов, транспорта и местных рынков, чтобы продовольственные системы могли обеспечить бесперебойные поставки еды. В случае если меры не примут, глобальная нехватка продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых, предупредил Гутерриш. Он добавил, что из-за пандемии ещё 50 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты.

От коронавируса во всём мире уже умерли более 410 тысяч человек. Число заражённых новой инфекцией превышает 7 миллионов.