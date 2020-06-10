Ассоциация теннисистов-профессионалов объявит сегодня игрокам о своем решении по турнирам в Северной Америке

Которые проходят обычно в преддверии US OPEN.

ATP планирует связаться с игроками с помощью видеоконференции и объявить свое решение по североамериканским турнирам. А спустя неделю ассоциация проведет видеоконференцию с тренерами.

В середине мая ATP и Женская теннисная ассоциация продлили приостановку всех турниров из-за распространения коронавируса до 31 июля. К тому моменту уже было ясно, что Австралиан Опен и Уимблдонский турнир в этом году не состоятся. А Открытый Чемпионат Франции был перенесен на осень. ЮС ОПЕН пока также значится в теннисном календаре. Основная сетка турнира должна стартовать 31 августа.

По данным L'Equipe, официальное объявление по вопросу возобновления сезона ATP сделает 15 июня.