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07:04, 10 июня 2020

Названия улиц с лозунгом борьбы за права чернокожих Black Lives Matter появятся во всех районах городах Нью-Йорка

Названия улиц с лозунгом борьбы за права чернокожих Black Lives Matter — Жизни Чернокожих имеют значение, появятся во всех районах городах Нью-Йорка, объявил сегодня мэр Билл Де Блазио. На прошлой неделе участок перед Белым Домом переименовала в Black Lives Matter мэр Вашингтона Мюриель Баузер.

ТЕКСТ: Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что в каждом из пяти районов города на одной из улиц появится нарисованная надпись Black Lives Matter. И в первую очередь это будет сделано перед зданием Мэрии на Манхеттене. Первой на такой шаг пошла мэр Вашингтона Мюриель Баузер — в минувшую пятницу она отдала распоряжение раскрасить проезжую часть центральной, 16-й улицы столицы в слоган Black Lives Matter — Жизни чернокожих имеют значение. Гигантскими желтыми буквами, высотой от одного края улицы до другого, фраза была написана на асфальте — надпись теперь простирается через три улицы, вплоть до площади Лафайет, на которой расположен Белый Дом. Также мэр Баузер провела церемониальное переименование участка перед Белы Домом в Black Lives Matter — а теперь городской совет намерен присвоить уже официальное название этому отрезку.

То же самое пообещал сделать и мэр Нью-Йорка. «Названия улиц будут иметь ясный посыл о том, что теперь наш город должен в полном объеме почувствовать — и вся нация тоже, что Жизни Чернокожих имеют значение», сказал Де Блазио.

ОТВОДКА: Вслед за Вашингтоном слоганы против расизма, нарисованный огромными желтыми буквами на асфальте, появились в Калифорнии и Северной Каролине.



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