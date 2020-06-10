Евросоюз сегодня, как ожидается, примет предварительное решение о продлении санкций в отношении России

Речь идет об ограничительных мерах, введенных после присоединения Крыма.

Постоянные представители стран Евросоюза сегодня планируют обсудить продление санкций против России еще на год. Об этом в твиттере сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк – по его данным, послы ЕС готовы дать «зеленый свет» этому решению. Окончательный же вердикт еще предстоит вынести Совету ЕС. Вероятно, это будет сделано до 23 июня, когда истекает срок действия санкций. Ограничительные меры включают в себя запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а ввоз на полуостров товаров и технологий и ряд инвестиционных ограничений. Санкции Европа ввела в 2014 году после того, как Россия присоединила Крым, несмотря на предупреждения о недопустимости таких действий. В ответ Москва объявила о так называемых контрсанкциях, запретив ввоз продуктов из ЕС.

В мае группа членов Совета Федерации предложила немного смягчить контрсанкции и вывести из-под их действия дефицитные товары, производимые за рубежом.