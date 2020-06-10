Осужденный за убийство Галины Старовойтовой Михаил Глущенко отказался от условно-досрочного освобождения

Суд рассмотрит его ходатайство сегодня.

Михаил Глущенко будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи. Суд рассмотрит его ходатайство об отказе в условно-досрочном освобождении. Ранее осужденный наоборот просил, чтобы его выпустили по УДО, но теперь изменил свое решение. Напомню, пять лет назад суд признал Глущенко виновным в организации убийства Галины Старовойтовой, его приговорили к 17 годам заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. Всего по этому делу были осуждены девять участников преступления. Галину Старовойтову застрелили осенью 98-го года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова-Кумарина — лидера тамбовской ОПГ.

Галина Старовойтова в середине 90-х годов стала депутатом Госдумы от Петербурга. Ее выдвигали кандидатом в президенты России, а также она занималась правозащитной деятельностью в составе Международной Хельсинкской группы.