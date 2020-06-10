Депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить уголовные дела против адвокатов в Кабардино-Балкарии

Зампред думского комитета по делам семьи также обращает внимание надзорного органа на сообщения о применении силы к задержанным Диане Ципиновой и Ратмиру Жилокову.

Дело было заведено еще в конце мая. Адвокатов обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам полиции. В то же время сами юристы жаловались на избиение со стороны сотрудников МВД. В поддержку адвокатов их коллеги провели пикеты у здания Следственного комитета в Москве.