Зампред думского комитета по делам семьи также обращает внимание надзорного органа на сообщения о применении силы к задержанным Диане Ципиновой и Ратмиру Жилокову.
Дело было заведено еще в конце мая. Адвокатов обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам полиции. В то же время сами юристы жаловались на избиение со стороны сотрудников МВД. В поддержку адвокатов их коллеги провели пикеты у здания Следственного комитета в Москве.
Депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить уголовные дела против адвокатов в Кабардино-Балкарии
Зампред думского комитета по делам семьи также обращает внимание надзорного органа на сообщения о применении силы к задержанным Диане Ципиновой и Ратмиру Жилокову.