Американский президент выделил на помощь бездомным почти 3 миллиарда долларов

Поддержка также предназначается тем, кто может оказаться на улице из-за потери работы или болезни. Об этом Дональд Трамп написал в твиттере.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах число зараженных коронавирусом приближается к двум миллионам. Жертвами пандемии стали уже более 111 тысяч человек. По двум этим показателям США значительно опережает другие страны.