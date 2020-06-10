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05:05, 10 июня 2020

Американский президент выделил на помощь бездомным почти 3 миллиарда долларов

Поддержка также предназначается тем, кто может оказаться на улице из-за потери работы или болезни. Об этом Дональд Трамп написал в твиттере.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах число зараженных коронавирусом приближается к двум миллионам. Жертвами пандемии стали уже более 111 тысяч человек. По двум этим показателям США значительно опережает другие страны.



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