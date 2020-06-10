Экономика Москвы, по оценкам властей, может вернутся к докризисным показателям уже к июлю

При этом, как сказал заместитель мэра Владимир Ефимов, некоторые отрасли смогут выйти на прежние объемы чуть позже – в частности, заведениям общественного питания придется для этого дождаться отмены всех ограничений.

По плану на следующей неделе откроются летние веранды ресторанов и кафе, а еще спустя семь дней смогут начать работать основные залы.