Министерство труда радикально изменило проект постановления правительства, который устанавливает правила регулирования трудовых отношений во время распространения коронавируса – об этом пишет газета РБК. В частности, из документа исчезла инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять во время вынужденной приостановки деятельности предприятия.
Новый проект раскритиковали профсоюзы, однако в ведомстве, в свою очередь заметили, что с момента публикации прошлой редакции значительная часть ограничений была снята и отдельные положения документа стали неактуальны.
Власти отказались от особых правил увольнения во время пандемии
Министерство труда радикально изменило проект постановления правительства, который устанавливает правила регулирования трудовых отношений во время распространения коронавируса – об этом пишет газета РБК. В частности, из документа исчезла инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять во время вынужденной приостановки деятельности предприятия.