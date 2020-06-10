Власти отказались от особых правил увольнения во время пандемии

Министерство труда радикально изменило проект постановления правительства, который устанавливает правила регулирования трудовых отношений во время распространения коронавируса – об этом пишет газета РБК. В частности, из документа исчезла инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять во время вынужденной приостановки деятельности предприятия.

Новый проект раскритиковали профсоюзы, однако в ведомстве, в свою очередь заметили, что с момента публикации прошлой редакции значительная часть ограничений была снята и отдельные положения документа стали неактуальны.