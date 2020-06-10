Суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа

Участнику смертельного ДТП в центре Москвы запрещено выходить на улицу, пользоваться интернетом и телефоном. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате чего погиб человек. Актеру грозит до 12 лет колонии. Сам он вину признал.

Погибший водитель фургона – 57-летний Сергей Захаров – накануне умер в больнице от полученных травм. В его машину врезался Jeep Ефремова, вылетевший на встречную полосу в районе Смоленской площади.