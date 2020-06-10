Московский государственный университет занял 74 место в обновленном рейтинге лучших вузов планеты

Это самый высокий показатель для МГУ за последние девять лет – пишет газета РБК. В топ-250 также вошли Санкт-Петербургский, Новосибирский и Томский государственные университеты. Каждый из них смог улучшить прошлогодние результаты.

Рейтинг, который составляет компания Quacquarelli Symonds, определяет качество каждого вуза, исходя из нескольких критериев. Первое место в списке занимает Массачусетский технологический институт.