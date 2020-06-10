Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»

Наиболее вероятный покупатель – одно из дочерних предприятий «Росатома» — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники. Это объясняется тем, что авиаперевозчик избавляется от непрофильных активов с учетом финансовых потерь от пандемии.

S7 приобрела комплекс «Морской старт» в 2018 году. До этого он находился в США, выходя для проведения запусков в Тихий океан. В марте стартовая платформа и командное судно прибыли на Дальний Восток, однако на фоне непростой экономической ситуации реализация проекта была заморожена.