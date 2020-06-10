В Уфе журналиста оштрафовали за публикацию о подготовке мест на кладбищах для жертв коронавируса

Тимур Алмаев, редактор сайта ProUfu, был признан виновным в распространении фейковых новостей. Сумма наказания составила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает само интернет-издание.

Как отмечается, первоисточником информации стал городской отдел газеты «Коммерсант», однако журналистам удалось получить подтверждение от пресс-секретаря мэрии. Впоследствии администрация Уфы опровергла сведения о захоронении, а представитель местных властей на суде сказал, что его комментарий был неофициальным.