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04:05, 10 июня 2020

В Уфе журналиста оштрафовали за публикацию о подготовке мест на кладбищах для жертв коронавируса

Тимур Алмаев, редактор сайта ProUfu, был признан виновным в распространении фейковых новостей. Сумма наказания составила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает само интернет-издание.
Как отмечается, первоисточником информации стал городской отдел газеты «Коммерсант», однако журналистам удалось получить подтверждение от пресс-секретаря мэрии. Впоследствии администрация Уфы опровергла сведения о захоронении, а представитель местных властей на суде сказал, что его комментарий был неофициальным.



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