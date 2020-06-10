Власти аргентинской столицы обратились в российское посольство за помощью в борьбе с пандемией

Мэр Буэнос-Айреса сказал, что жителям нужны маски, защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус. О этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посла Дмитрия Феоктистова. Дипломат отметил, что на правительственном уровне подобных обращений не поступало, а также предположил, что мэр города попросил о помощи и посольства других иностранных государств.

В Аргентине зарегистрировано больше 20 тысяч случаев заражения и менее 700 смертей от коронавируса.