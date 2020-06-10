Масочный режим сохраняется во всех российских регионах независимо от снятия ограничений

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что люди продолжают заражаться, а специального средства защиты – такого, как вакцина – все еще нет. Руководитель ведомства также заметила, что люди сами должны следить за соблюдением установленных правил и заботиться о своем здоровье.