Масочный режим сохраняется во всех российских регионах независимо от снятия ограничений

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что люди продолжают заражаться, а специального средства защиты – такого, как вакцина – все еще нет. Руководитель ведомства также заметила, что люди сами должны следить за соблюдением установленных правил и заботиться о своем здоровье.
2020-06-10T04:05:00+03:00
2020-06-10T04:07:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 10 июня 2020
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