Крупнейшие российские банки выбыли из списков самых удобных для клиентов финансовых организаций

В обновленном рейтинге американского журнала Forbes не оказалось Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ. Соответствующий перечень по России в этом году возглавил Раффайзенбанк. В пятерке также оказались МКБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк и «Ак Барс».

Рейтинг составлен на основе результатов соцопроса. Банки оцениваются по уровню общей удовлетворенности клиентов и пяти отдельным показателям.