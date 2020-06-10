На сайте, посвященному голосованию по Конституции обнаружили несуществующие поправки и ошибки

В частности, как пишет сайт «Медуза», в тексте были перечислены не все полномочия Конституционного суда, а у органов местного самоуправления то забирали право на охрану общественного порядка, то возвращали. Детей же называли «важнейшим достоянием» страны. Позже формулировка была признана неудачной, так как в этом контексте получилось, что дети — «собственность государства».

Ранее стало известно, что из списка поправок на сайте убрали ту, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Позже ошибку исправили.

Голосование по поправкам назначено на 1 июля