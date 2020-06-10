Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве и после отмены пропусков

В интервью «Эху Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал, что сервисом должны пользоваться зараженные коронавирусом люди, и те, кто с ними проживает.

Ранее москвичи жаловались на работу приложения. В частности, некоторые пользователи испытывали трудности во время его установки, а также говорили о безосновательно выписанных штрафах. Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков пообещал их отменить.