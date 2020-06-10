Совместная следственная группа не нашла подтверждений причастности Украины к крушению малазийского «Боинга»

В ходе заседания нидерландский прокурор Томас Бергер сказал, что следователи проанализировали места, с которых мог вестись обстрел, местоположение украинских и российских зенитных систем «Бук» и другие данные, позволяющие судить об обстоятельствах трагедии.

Пассажирский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Все 298 человек на борту погибли. Международная следственная группа решила, что огонь был открыт из «Бука», прибывшего из России. Москва свою причастность к трагедии отрицает.