ООН предупредила об угрозе глобальной нехватки продуктов

По словам генерального секретаря международной организации Антониу Гуттериша, сейчас уже более 800 миллионов человек на планете не имеют достаточно еды и на фоне проблем с доставкой продуктов, возникших из-за пандемии, эти цифры будут расти. ООН призывает страны расширить меры социальной помощи для уязвимых слоев населения и усилить поддержку производства и транспортировки еды.

В конце апреля организация сообщала о том, что в связи с коронавирусом, человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов».