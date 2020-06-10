Румыния может признать Россию враждебным государством

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на проект национальной стратегии обороны страны на ближайшие пять лет. В документе говорится о том, что милитаризация Крыма и в целом бассейна Черного моря Россией, а также проведение военных учений создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов. Новая стратегия одобрена президентом и должна вступить в силу после того, как ее утвердят обе палаты парламента.
2020-06-10T02:05:00+03:00
2020-06-10T02:10:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 10 июня 2020
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