Румыния может признать Россию враждебным государством

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на проект национальной стратегии обороны страны на ближайшие пять лет. В документе говорится о том, что милитаризация Крыма и в целом бассейна Черного моря Россией, а также проведение военных учений создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов. Новая стратегия одобрена президентом и должна вступить в силу после того, как ее утвердят обе палаты парламента.